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الجيش الإسرائيلي يعلن عن غارة على سوريا ردا على إطلاق مسيرة تجاه إيلات

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن غارة على سوريا ردا على إطلاق مسيرة تجاه إيلات
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة على سوريا ردا على إطلاق طائرة بدون طيار في اتجاه إيلات أمس الخميس.

وقال: "استهدف الجيش الإسرائيلي الأراضي السورية حيث أطلقت أمس (الخميس) طائرة بدون طيار من هناك وسقطت على مدرسة في مدينة إيلات".

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وأضاف أنه "يحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن كل نشاط إرهابي ينطلق من أراضيه وسيرد بشدة على أي عدوان على الأراضي الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر طبية، أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى نتيجة انفجار في مدرسة بمدينة إيلات نجم عن سقوط طائرة بدون طيار.

وكانت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قد رجحت أمس أن يكون مصدر الطائرة من اليمن، وأن الحوثيين أطلقوها تضامنا مع الفلسطينيين في معركة "طوفان الأقصى".

المصدر: RT

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