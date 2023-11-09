الجيش الإسرائيلي: تفجير إيلات ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أن الهجوم الذي استهدف مدينة إيلات ناتج عن طائرة بدون طيار على البحر الاحمر جنوب إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "قبل قليل أصابت طائرة بدون طيار مبنى مدنيا في مدينة إيلات، ولا تزال هوية الأداة وتفاصيل الحدث قيد المراجعة".

وكانت مراسلتنا قد أكدت سماع دوي انفجار عنيف في مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في ما إذا كان الإنفجار ناتجا عن مسيّرة انتحارية، فيما حذرت الشرطة من احتمال وقع حدث أمني كبير في المدينة.

ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

وغادر أكثر من 60 ألف إسرائيلي من مناطق غلاف غزة وتوجهوا إلى إيلات.

وترجح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن يكون مصدر الطائرة من اليمن، وأن الحوثيين أطلقوها تضامنا مع الفلسطينيين في معركة "طوفان الأقصى".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القيادة العسكرية في إسرائيل تدرس توجيه ضربات لليمن ردا على الهجمات المتتالية للحوثيين.

المصدر: RT