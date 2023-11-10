وسائل إعلام: إجلاء الدفعة الأولى من الروس عن قطاع غزة اليوم الجمعة

أفاد موقع Rafah Online الإخباري بأن أول دفعة من 85 مواطنا روسيّا مقيمين في قطاع غزة سيغادرون القطاع اليوم الجمعة عبر معبر رفح.

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ونقل الموقع عن دائرة معابر قطاع غزة أن الذين سيتم إجلاؤهم بمن فيهم أجانب آخرون، سيصلون إلى نقطة التفتيش في الساعة السابعة صباحا.

وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق بأن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من غزة، لكن لا توجد موافقة من إسرائيل التي تنسق قوائم المغادرين عبر معبر رفح.

وذكر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف الأسبوع الماضي، أن قوائم الإجلاء من قطاع غزة تضم نحو 600 مواطن روسي.

المصدر: نوفوستي