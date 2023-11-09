موسكو تعرب عن دهشتها من مماطلة إسرائيل في إجلاء المواطنين الروس عن قطاع غزة

أعربت الخارجية الروسية عن دهشتها إزاء تصريح السفير الإسرائيلي بأن إقرار قائمة إجلاء المواطنين الروس عن قطاع غزة، قد يستغرق أسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لقد صدمنا لدى سماعنا تصريح السفير الإسرائيلي في موسكو أمس بأن إقرار القائمة الروسية قد يستغرق أسبوعين... هذا غير مقبول".

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وأضافت أن موسكو لا تفهم سبب عدم بدء إجلاء المواطنين الروس، رغم الجهود التي تبذلها روسيا في سبيل ذلك، حيث تم الالتزام بجميع المتطلبات والشروط التي حددها الطرفان لأغراض أمنية.

ولفتت زاخاروفا إلى أن موسكو مستعدة لإجلاء مواطني الدول الأخرى الذين طلبوا المساعدة، وقالت: "مواطنو الدول الأخرى بمن فيم مواطنو بلدان رابطة الدول المستقلة، اتصلوا بالجهات الروسية حول إجلائهم عن منطقة النزاع... تم جمع هذه القوائم وتسليمها لكل من يتعامل حاليا مع هذا الأمر".

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم قد قال لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق، إن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، إلا أنه لا توجد موافقة من الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إدراج الروس مرة أخرى في قائمة المواطنين الذين تقرر إجلاؤهم أمس الأربعاء.

المصدر: نوفوستي