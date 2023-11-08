السفير الإسرائيلي في موسكو: الاتفاق على إجلاء الروس من غزة قد يستغرق أسبوعين

قال السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي إن عملية الاتفاق على قوائم الإجلاء للمواطنين الروس من قطاع غزة عبر حاجز رفح قد تستغرق حوالي أسبوعين.

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جاء ذلك وفق ما نقلته "تاس" عن السفير الذي قال إن الجانب المصري حدد عددا يتراوح ما بين 500-600 شخصا للخروج يوميا من قطاع غزة، وتابع: "قد يستغرق الأمر، إذا سمحوا لـ 600 شخص بالمرور يوميا، أسبوعين".

في الوقت نفسه لم يرد بن تسفي على سؤال "تاس" حول سبب عدم وجود الروس في قوائم مواطني رابطة الدول المستقلة المتفق عليها مؤخرا.

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم قد قال لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق إن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، إلا أنه لا توجد موافقة من الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إدراج الروس مرة أخرى في قائمة المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم اليوم الأربعاء.

المصدر: تاس