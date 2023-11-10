هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن "محادثات متقدمة" لعملية تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بـ"تقدم المحادثات" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن المحادثات الجارية حاليا تهدف لصفقة موسعة لتبادل الأسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الإفراج عن الأسرى قد يتم على مراحل وخلال أيام الهدن.

وأكدت القناة، أن واشنطن تماهت مع موقف إسرائيل برفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري بين مدير المخابرات الأمريكية ورئيس الموساد وأيضا مع الجانب القطري بشأن الأسرى.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة الماضي، في تحديث لأرقامه أن عدد الأسرى الموجودين في غزة بلغ 241 شخصا.

ومن جانبه، صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، بأن الاتصالات والجهود مستمرة مع دولة قطر وجمهورية مصر، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.

ومن الجدير ذكره أن حماس أفرجت في وقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

كما أعلنت "كتائب القسام"، أنها كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن إسرائيل عرقلت ذلك.

المصدر: RT