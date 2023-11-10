اشتباه بتسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل وإطلاق صافرات الإنذار
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أفادت مراسلتنا بأنباء عن تسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل وسط دوي صفارات الإنذار، ومطالبة سكان منطقة الحدود مع لبنان بالتزام الملاجئ.
وشنت مقاتلات إسرائيلية غارات على بلدة حولا كما استهدفت أطراف بلدات طيرحرفا والجبين و يارين وشحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.
ودخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ35 حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
المصدر: RT