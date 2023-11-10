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قتلى وجرحى في قصف صاروخي للجيش الإسرائيلي استهدف نازحين طلب منهم التوجه إلى جنوب قطاع غزة

أنقرة تنسق مع القاهرة وتل أبيب لإخراج مرضى السرطان إلى مصر لتلقي العلاج

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أنقرة تنسق مع القاهرة وتل أبيب لإخراج مرضى السرطان إلى مصر لتلقي العلاج
AP
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة بين تركيا ومصر وإسرائيل، لتنسيق جهود نقل الجرحى ومصابي السرطان من قطاع غزة إلى مصر.

وكتب كوجا عبر منصة "إكس": "عقدنا بالأمس اجتماعا هاما مع وزير الصحة المصري بشأن علاج الأطفال المصابين بالسرطان في غزة، حيث سيتم نقل مرضى السرطان، وخاصة الأطفال، الذين يعالجون في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني من معبر رفح الحدودي إلى المشافي المصرية في الشيخ زويد والعريش".

ووفقا لكوجا سيشرف طاقم تركي طبي متخصص بالشراكة مع أطباء مصريين في معاينة وعلاج مرضى السرطان الوافدين، أما في المرحلة الثانية من التنسيق سيتم إرسال حالات معينة من مرضى السرطان للعلاج في تركيا بالطائرات".

وأشار إلى أنه لإنجاح هذا التنسيق تم التواصل مع وزير الصحة الإسرائيلي وتشكيل اللجنة الثلاثية، وفي المجمل، من المخطط إخراج آلاف المرضى والجرحى من القطاع عبر رفح.

المصدر: RT

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