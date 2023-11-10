أنقرة تنسق مع القاهرة وتل أبيب لإخراج مرضى السرطان إلى مصر لتلقي العلاج

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة بين تركيا ومصر وإسرائيل، لتنسيق جهود نقل الجرحى ومصابي السرطان من قطاع غزة إلى مصر.

وكتب كوجا عبر منصة "إكس": "عقدنا بالأمس اجتماعا هاما مع وزير الصحة المصري بشأن علاج الأطفال المصابين بالسرطان في غزة، حيث سيتم نقل مرضى السرطان، وخاصة الأطفال، الذين يعالجون في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني من معبر رفح الحدودي إلى المشافي المصرية في الشيخ زويد والعريش".

ووفقا لكوجا سيشرف طاقم تركي طبي متخصص بالشراكة مع أطباء مصريين في معاينة وعلاج مرضى السرطان الوافدين، أما في المرحلة الثانية من التنسيق سيتم إرسال حالات معينة من مرضى السرطان للعلاج في تركيا بالطائرات".

وأشار إلى أنه لإنجاح هذا التنسيق تم التواصل مع وزير الصحة الإسرائيلي وتشكيل اللجنة الثلاثية، وفي المجمل، من المخطط إخراج آلاف المرضى والجرحى من القطاع عبر رفح.

Mısır Sağlık Bakanı ile dün, Gazze’deki kanser hastası çocukların tedavisine yönelik önemli bir görüşmemiz oldu.



Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere, Refah sınır kapısından ilk etapta Mısırın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2023

المصدر: RT