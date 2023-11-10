بعد حظر التظاهرات.. فرنسا تحقق في شعارات مكتوبة داعمة لفلسطين

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بعد اكتشافها لشعارات داعمة لفلسطين ومناهضة للأطراف الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، كُتبت على الجدران وعلى علامات المرور.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن شعارات مثل "فلسطين ستنتصر"، "غزة تموت"، "غزة حرة"، "أنقذوا الأطفال"، تم اكتشافها صباح الخميس شمال مدينة نانت الواقعة غرب البلاد.

وأشارت إلى أن شعارات كتبت باللون الأحمر على اللافتات وعلامات المرور وواجهات المنازل.

وأضافت أنه تم أيضا استهداف مطعم "ماكدونالدز"، بعد تقديمه وجبات للجنود الإسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن باريس شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعم فلسطين والتنديد بالحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من شهر على قطاع غزة.

هذا وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال، وإصابة 27 ألفا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT + لوفيغارو