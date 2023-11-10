نتنياهو يرد على انتقاد ماكرون لإسرائيل لقتلها المدنيين من نساء وأطفال في قطاع غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن المسؤولية عن مصير سكان غزة تقع على عاتق "حماس" فقط، وليس إسرائيل.

وفي بيانه، جمع نتنياهو بين اسم "حماس" واسم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وقارن مرة أخرى بين "تصرفات المتطرفين الفلسطينيين وجرائم مقاتلي داعش".

وقال: "مسؤولية التسبب في الأذى للمدنيين [في قطاع غزة] تقع على عاتق حماس - داعش، وليس إسرائيل. دعونا نتذكر أن إسرائيل دخلت الحرب لأن المنظمة الإرهابية قتلت بوحشية مئات الإسرائيليين واختطفت أكثر من 200 إسرائيلي".

وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم أمس الجمعة، بأن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين من نساء وأطفال، وأن لا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 36 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين.

المصدر: RT