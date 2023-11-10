المكتب الإعلامي في غزة: الجيش الإسرائيلي ألقى 32 ألف طن من المتفجرات على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي ألقى منذ 7 أكتوبر 32 ألف طن من المتفجرات على القطاع، ودمّر 40 ألف وحدة سكنية.

وأفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، بأن القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية في القطاع تبلغ ملياري دولار، حيث تضررت أكثر من 50% من الوحدات السكنية نتيجة القصف الإسرائيلي، كما أن 40 ألف وحدة سكنية هدمت كليا.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: RT