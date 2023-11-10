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وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة (فيديو)

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وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة (فيديو)
RT
مطار قازان
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسيير طائرة "إيل-76" محمّلة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أقلعت صباح اليوم من مطار قازان في جمهورية تتارستان الروسية قاصدة مطار العريش المصري.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة في صحفتها على "تلغرام": "تحمل الطائرة الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية الجديدة لسكان قطاع غزة وأقلعت من مطار قازان قاصدة مصر، ليصار هناك إلى تفريغ حمولتها ونقلها برا إلى قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه تم تسيير طائرة المساعدات بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، وأن المساعدات تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الصحية والملابس والبطانيات والمواقد.

المصدر: نوفوستي

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