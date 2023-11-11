رئيس بوليفيا السابق يعلق على عزم الجزائر رفع دعوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية

علق الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس على عزم الجزائر رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا حكومة بوليفيا بدعم هذه الخطوة.

وكتب موراليس على "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة، أن "الأخ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيرفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في فلسطين. والأخ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو سيدعم هذه الدعوى".

El hermano Presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, presentará una demanda ante la Corte Penal Internacional contra los crímenes israelíes en Palestina. El hermano Presidente de Colombia, @petrogustavo, coadyuvará con esa denuncia. Exigimos nuevamente que el gobierno de… pic.twitter.com/l4S25ByEH0 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2023

وأضاف موراليس: "نطالب حكومة بوليفيا من جديد بالانضمام إلى هذين البلدين. هذا واجبنا الأخلاقي أمام الشعب الفلسطيني والبشرية".

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وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد دعا يوم الاثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهما إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يوم الخميس، أن بلاده ستدعم هذه الدعوى.

المصدر: RT