"سرايا القدس" تعرض مشاهد لرشقات صاروخية استهدفت مدن ومواقع وقوات إسرائيلية (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الجمعة، مشاهد لرشقات صاروخية متنوعة قصفت بها المدن والمواقع العسكرية الإسرائيلية والقوات المتوغلة بغرة.

ونشر الإعلام الحربي لـ"سرايا القدس" مقطع فيديو يوثق "رشقات صاروخية متنوعة قصفت بها سرايا القدس المدن المحتلة والمواقع العسكرية والقوات الصهيونية المتوغلة".

واليوم الجمعة، أعلنت "سرايا القدس" قصف "نيريم" و "العين الثالثة" برشقات صاروخية.

وأكدت "قصف تحشدات العدو في منطقة الكرامة بقذائف الهاون والأسلحة المناسبة".

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

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هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT