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بالفيديو.. لقطات تظهر شراسة القتال في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تثق في البيانات الفلسطينية حول عدد القتلى في غزة

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وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تثق في البيانات الفلسطينية حول عدد القتلى في غزة
Legion-Media
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تثق بشكل متزايد في البيانات الواردة من السلطات الصحية في قطاع غزة حول عدد القتلى في القطاع.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: أن واشنطن جمعت بعض البيانات حول عواقب القصف الإسرائيلي لغزة، لكن هذا لم يكن كافيا لتأكيد البيانات الفلسطينية حول الخسائر الإجمالية. ومع ذلك، ثقة وكالات الاستخبارات الأمريكي تتزايد بمرور الوقت في أن بيانات الهيئات الفلسطينية "دقيقة تقريبًا".

كما تشير الصحيفة، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في بداية تصاعد الصراع وصفت هذه الأرقام بأنها “غير موثوقة”، لكنها توقفت مؤخراً عن إنكار صحة هذه البيانات.

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وفي وقت سابق، أفادت قناة الجزيرة نقلا عن وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 11 الفا.

وأفادت الجزيرة نقلا عن مصدر في قطاع غزة، بتوقف 18 مستشفى في القطاع عن العمل، وأن وضع المؤسسات الطبية كارثي، خاصة في المناطق الشمالية.

المصدر: تاس

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