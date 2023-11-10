البيت الأبيض: بايدن وسلطان عمان يناقشان أهمية دخول المساعدات إلى غزة وضرورة حماية المدنيين في القطاع

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يوم الجمعة أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضرورة حماية المدنيين في القطاع.

وأفاد البيت الأبيض أن الطرفين ناقشا "أهمية دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وحماية المدنيين (في غزة) بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".

هذا وأعلنت الخارجية السعودية فجر اليوم السبت عن صدور قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة في الرياض (اليوم السبت)، بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: "رويترز" + RT