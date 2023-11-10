الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 من مقاتلي النخبة في "حماس"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استمرار القصف على قطاع غزة، و"تصفية مقاتلي النخب التابعين لحركة "حماس"، وتحديدا المشاركين في هجوم الـ7 من أكتوبر الماضي".

وجاء في بيان المتحدث: "تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه من هيئة الاستخبارات من تصفية عدد من عناصر النخبة التابعين لحماس الذين شاركوا في المجزرة الدموية بحق منطقة قطاع غزة، ومن بين الذين تمت تصفيتهم قائد سرية النخبة أحمد موسى، وقائد فصيلة عمر الهندي، والذين تحصنا غرب جباليا، إلى جانب رئيس منظومة القنص التابعة للواء الشمالي في حماس محمد كحلوت".

وأضاف البيان: "كان المدعو أحمد موسى أحد قادة عمليات المداهمة والاقتحام نحو قاعدة زيكيم، وكيبوتس زيكيم وموقع يفتاح، وخلال الأيام الأخيرة أدار أحمد موسى خطط هجومية ضد قوات الجيش الإسرائيلي الدفاع في منطقة غرب جباليا"

ووفقا للبيان "فقد هاجم جنود الاحتياط من الفرقة 252، الليلة الماضية بتوجيه من جهاز الأمن العام 19 عنصرا من حركة حماس كانوا يتأهبون لمهاجمة القوات الإسرائيلية، كما عثرت القوات الإسرائيلية على حاوية وضعت على شاطئ البحر والتي احتوت على نحو 20 قاذفة صواريخ ودمرتها".

وتابع البيان أنه: "خلال الهجوم اللوائي لقوات لواء المظليين في حي الشيخ عجلين قامت القوة بتمشيط المواقع في القسم الجنوبي للمنطقة وعثرت على منصة إطلاق القذائف الصاروخية بجوار المباني السكنية، وتمت مصادرة أو تدمير كافة الوسائل القتالية التي عثر عليها من قبل القوات الإسرائيلية".

المصدر: RT