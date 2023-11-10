عيسى ماندي ولاعب آخر من أصول عربية ينسحبان لحظة دقيقة الصمت على أرواح القتلى الإسرائيليين

انسحب الجزائـري عيسى ماندي والإسباني إلياس أخوماش لحظة الوقوف دقيقـة صمت على أرواح القتلى الإسرائيليين قبل انطلاق مباراة فريقهما فياريال أمام مكابي حيفا الإسرائيلي يوم أمس الخميس.

ورفض الثنائي، عيسى ماندي، وإلياس أخوماش، اللاعب صاحب الأصول المغربية، الوقوف دقيقة صمت من أجل التضامن مع إسرائيل، خلال مباراة مكابي حيفا وفياريال (1-2)، التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

🧐 La imagen más llamativa del @mhfootballclub - @VillarrealCF



👉🏻 Mandi y Akomach, ambos musulmanes, no estuvieron presentes en el minuto de silencio en memoria de las víctimas israelíes



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/LqqrbObMvm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2023

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ووفقا لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، يوم الخميس، لم يدخل الثنائي العربي إلى أرضية الميدان مع بقية الزملاء قبيل انطلاق اللقاء بمسابقة الدوري الأوروبي، وابتعدا عن دائرة منتصف الميدان التي اصطف فيها لاعبو نادي فياريال، وكذلك لاعبو نادي مكابي حيفا، على ملعب أيك لارنكا، في قبرص.

واستجاب نادي فياريال لرغبة لاعبيه العربيين، حيث كشفت مصادر من النادي الإسباني لوكالة (إفي) أنه سيقف دقيقة صمت على "جميع الضحايا الأبرياء".

المصدر: وكالات