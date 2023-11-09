هزيمة ليفربول وروما وأياكس.. نتائج مثيرة في الجولة الرابعة للدوري الأوروبي

شهدت الملاعب الأوروبية مساء يوم الخميس، إقامة 16 مباراة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" للموسم (2023-2024).

وأسفرت منافسات الجولة الرابعة لمسابقة "يوروبا ليغ"، عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة فريق ليفربول أمام مضيفه تولوز الفرنسي بهدفين مقابل ثلاثة.

وسقوط نادي أياكس أمستردام الهولندي، في عقر داره، أمام ضيفه برايتون الإنجليزي، بهدفين من دون رد.

وفوز نادي سلافيا براغ التشيكي على ضيفه روما الإيطالي بهدفين من دون رد أيضا.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ:

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المجموعة الأولى (A):

فرايبورغ (ألمانيا) - باتشكا توبولا (صربيا) – (5-0)

وست هام يونايتد (إنجلترا) - أولمبياكوس (اليونان) – (1-0)

المجموعة الثانية (B):

أياكس أمستردام (هولندا) - برايتون (إنجلترا) – (0-2)

آيك أثينا (اليونان) - مارسيليا (فرنسا) – (0-2)

المجموعة الثالثة (C):

غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - سبارتا براغ (التشيك) – (2-1)

ريال بيتيس (إسبانيا) - أريس ليماسول (قبرص) – (4-1)

المجموعة الرابعة (D):

أتلانتا (إيطاليا) - شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - راكوف (بولندا) – (2-1)

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المجموعة الخامسة (E):

تولوز (فرنسا) - ليفربول (إنجلترا) – (3-2)

لاسك لينز (النمسا) - سانت جيلواز (بلجيكا ) – (3-0)

المجموعة السادسة (F):

رين (فرنسا) - باناثينايكوس (اليونان) – (3-1)

ماكابي حيفا (إسرائيل) - فياريال (إسبانيا) – (1-2)

المجموعة السابعة (G):

سلافيا براغ (التشيك) - روما (إيطاليا) – (2-0)

سيرفيت (سويسرا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا) – (2-1)

المجموعة الثامنة (H):

كارباغ أغدام (أذربيجان) - باير ليفركوزن (ألمانيا) – (0-1)

هاكن (السويد) - مولده (النرويج) – (1-3).

المصدر: RT