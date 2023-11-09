دخول محمد صلاح لم ينقذ ليفربول من الهزيمة في فرنسا (فيديو)

تعرض فريق ليفربول لهزيمة مثيرة أمام مضيفه نادي تولوز الفرنسي (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية الفريق الفرنسي كل من لاعب خط الوسط النرويجي آرون دونوم، والمهاجم الهولندي تيس دالينغا، والمهاجم الفرنسي فرانك ماجري، في الدقائق (36، 58، 76) على الترتيب.

بينما جاء هدف ليفربول الأول بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الفنزويلي كريستيان كاسيرس خطأ في مرماه عند الدقيقة 74، ومن ثم سجل المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا هدف "الريدز" الثاني قبل دقيقة من نهائية الوقت الأصلي للقاء.

هدف ليفربول الثاني على تولوز ديوقو جوتا pic.twitter.com/x5KvA1OIgK — بيرلو (@pirlo21210) November 9, 2023

وشهدت الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الضائع إلغاء هدف التعادل للضيوف بداعي لمسة اليد على لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير، قبل تسجيله.

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وأجرى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عدة تبديلات في الشوط الثاني بزج كلا من النجم المصري محمد صلاح والهنغاري دومينيك سوبوسلاي، وديوغو جوتا، والأوروغوياني داروين نونيس، والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، في محاولة من الألماني لإنقاذ الموقف، ولكنها باءت بالفشل.

وتعرض فريق ليفربول للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الموسم الحالي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ولكنه بقي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E)، متقدما بفارق نقطتين على تولوز الذي انفرد بالمركز الثاني.

بينما تراجع فريق سانت جيلواز البلجيكي إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، بعد خسارته بثلاثية أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي، الذي حصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة ويقبع في المركز الرابع الأخير.

المصدر: RT