محمد صلاح خارج التشكيلة الأساسية لليفربول أمام تولوز

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نادي تولوز الفرنسي مساء اليوم الخميس، عند الساعة (17:35) بتوقيت غرينتش، وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني كارليس مارتينيز (39 عاما)، المدير الفني لنادي تولوز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه ليفربول:

50- غيوم ريستس

3- ميكيل ديسلير

6- لوغان كوستا

2- راسموس نيكولايسين

23- موسى ديارا

8- فنسنت سيرو

24- كريستيان كاسيرس

20- نيكلاس شميدت

15- آرون دونوم

9- يايا سانوجو

17- غابريال سوازو.

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة مضيفه الفرنسي:

62- كايمهين كيليهر

2- جو غوميز

إقرأ المزيد

32- جويل ماتيب

6- جاريل كوانساه

21- كوستاس تسيميكاس

3- واتارو إندو

10- أليكسيس ماك أليستير

19- هارفي إليوت

50- بين دوك

23- لويس دياز

18- كودي جاكبو.

إليكم تشكيل الريدز في مواجهة الليلة 📋🔴#تولوز_ليفربولpic.twitter.com/Y0daiBJ5wr — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 9, 2023

وحقق فريق ليفربول ثلاثة انتصارات متتالية في الموسم الحالي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ويتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق 5 نقاط على كل من فريقي سانت جيلواز البلجيكي وتولوز صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ومن ثم لاسك لينز النمساوي في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

يذكر أن فريق ليفربول فاز بلقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي ثلاثة مرات في المواسم (1973، 1976، 2001)، ويأمل في الحصول على لقب البطولة هذا الموسم من أجل تعويض جماهيره بعد الفشل في التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

المصدر: RT