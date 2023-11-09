ليلة سقوط روما

تعرض نادي روما الإيطالي للهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الأوروبي على يد مضيفه سلافيا براغ التشيكي (0-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة لـ"يوروبا ليغ".

وسجل هدفي الفريق التشيكي كل من اللاعبين، فاتسلاف يوريتشكا، ولاعب خط الوسط لوكاش ماسوبوست عند الدقيقتين (50، 74) على الترتيب.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحقق نادي سلافيا براغ بذلك انتصاره الثالث في الموسم الحالي للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، مقابل خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة السابعة (G)، متجاوزا بفارق الأهداف فريق روما.

وبدوره تقدم فريق سيرفيت السويسري إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، بعد تحقيقه فوزه الأول في المسابقة بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، الذي تراجع إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT