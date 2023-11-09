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ليلة سقوط روما

الرياضة

ليلة سقوط روما
AP /Petr David Josek
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تعرض نادي روما الإيطالي للهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الأوروبي على يد مضيفه سلافيا براغ التشيكي (0-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة لـ"يوروبا ليغ".

وسجل هدفي الفريق التشيكي كل من اللاعبين، فاتسلاف يوريتشكا، ولاعب خط الوسط لوكاش ماسوبوست عند الدقيقتين (50، 74) على الترتيب.

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وحقق نادي سلافيا براغ بذلك انتصاره الثالث في الموسم الحالي للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، مقابل خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة السابعة (G)، متجاوزا بفارق الأهداف فريق روما.

وبدوره تقدم فريق سيرفيت السويسري إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، بعد تحقيقه فوزه الأول في المسابقة بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، الذي تراجع إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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