بوغدانوف: لا يجوز الربط بين إجلاء الجرحى وإجلاء المدنيين من غزة عبر رفح

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بأنه لا يجوز ربط مسألة إجلاء الجرحى من قطاع غزة بمسألة إجلاء المدنيين.

وقال بوغدانوف للصحفيين، يوم الجمعة: "برأيي من غير المقبول أبدا تحويل قضية واحدة إلى قضية أخرى، والربط بين إجلاء الجرحى والمرضى... وبين إجلاء المواطنين، علما أن هناك نساء وأطفالا ولا يجوز جعلهم رهائن".

وجاء ذلك تعليقا على البيان الذي جاء فيه أن إجلاء الأجانب من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح تعثر بسبب عدم وجود تنسيق في شأن مسألة إجلاء الفلسطينيين الجرحى من شمال قطاع غزة.

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وأعرب بوغدانوف عن أسفه لظهور هذه المشكلة، مضيفا أن روسيا تعمل على حلها، وهي على اتصال بالجانب الإسرائيلي والمصريين والفلسطينيين.

يذكر أن عمليات إجلاء الناس من قطاع غزة عبر معبر رفح تم تعليقها لفترة معينة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب رفض إسرائيل الموافقة على قائمة الجرحى الذين سيتم إجلاؤهم والتي أرسلتها حماس إلى مصر.

وأعيد فتح معبر رفح بعد ذلك يوم الخميس لإجلاء الجرحى وحاملي الجنسيات الأجنبية من القطاع.

المصدر: تاس