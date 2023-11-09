معبر رفح يعيد فتح أبوابه أمام الجرحى وحاملي الجنسيات الأجنبية والمساعدات

أعيد اليوم الخميس فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر من أجل عبور عدد محدود من جرحى القصف الإسرائيلي وحاملي جوازات السفر الأجنبية، فضلا عن إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية.

صرح بذلك مدير إعلام المعبر وائل أبو عمر لوكالة "فرانس برس" مشيرا إلى أن "إعادة فتح معبر رفح هي لنقل الجرحى ومغادرة حملة الجنسيات الأجنبية وادخال شاحنات المساعدات".

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وعلى الجانب المصري، رصد مصور "فرانس برس" أشخاصا على نقالات يتم نقلهم إلى مركبات الإسعاف بالإضافة إلى أطفال وبالغين يعبرون الحدود.

وقد توقف أمس الأربعاء عمل المعبر للمرة الثانية بسبب رفض إسرائيل الموافقة على قائمة الجرحى الذين سيتم إجلاؤهم والتي أرسلتها حماس إلى مصر.

وسبق أن أغلق المعبر يومي الـ3 والـ4 من نوفمبر للسبب ذاته. وعبر إلى مصر هذا الشهر 2000 شخص يحملون جوازات أجنبية وفقا لهيئة المعابر الفلسطينية.

وتمكن خلال الفترة ذاتها 107 جرحى و13 مريضا بالسرطان و90 من مرافقيهم مغادرة القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشدّدا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

من جهتها، حذّرت وزارة الصحة الخميس من أن عمليات الإجلاء تتم "ببطء شديد"، مؤكدة أن "عددا كبيرا من أصحاب الحالات الخطيرة ... يجب خروجهم بشكل عاجل وبطريقة آمنة قبل أن يفقدوا حياتهم وهم ينتظرون".

المصدر: أ ف ب