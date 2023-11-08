الخارجية الأمريكية: إغلاق معبر رفح الحدودي لـ"ظروف أمنية"

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق يوم الأربعاء بسبب "ظروف أمنية" غير محددة.

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وصرح فيدانت باتيل بأن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع مصر وإسرائيل لإعادة فتحه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأفاد نائب المتحدث باسم وزاة الخارجية بأن الولايات المتحدة تتوقع إعادة فتح المعبر على فترات منتظمة حتى تتمكن المساعدات من دخول قطاع غزة ويمكن للمواطنين الأجانب الاستمرار في المغادرة.

من جهتها ذكرت وكالة "رويترز" أن عمليات إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية توقفت عبر المعبر يومي السبت والأحد بعد قصف إسرائيلي لسيارة إسعاف كانت متوجهة إلى رفح، لكن المعبر فتح مجددا يومي الاثنين والثلاثاء.

وبين باتيل أن أكثر من 400 مواطن أمريكي وأفراد عائلاتهم ومقيمين دائمين خرجوا حتى الآن من غزة منذ أن بدأ حاملو جوازات السفر الأجنبية المغادرة عبر معبر رفح الأسبوع الماضي.

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وصرح بأن "هذا الوضع متقلب بشكل لا يصدق.. لقد تم فتح المعبر الحدودي في كثير من الأحيان وسمح بالخروج الآمن للمواطنين الأجانب الذين سعوا إليه".

وأوضح باتيل أن 81 شاحنة تحمل المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة عبرت إلى القطاع يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت إلى حوالي 650 منذ التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لإعادة فتح المعبر في 21 أكتوبر.

وأشار في السياق إلى أن واشنطن حثت إسرائيل على الموافقة على هدنة إنسانية حتى يتسنى تدفق المساعدات إلى غزة.

ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. ومنذ 27 أكتوبر الماضي اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين. وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين حيث أكدت تل أبيب تجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الـ350 جنديا وظابطا، فيما أصيب حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT + "رويترز"