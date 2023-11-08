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الخارجية الأمريكية: الحرب في غزة سببت غضبا شعبيا ضد إسرائيل وضدنا

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الخارجية الأمريكية: الحرب في غزة سببت غضبا شعبيا ضد إسرائيل وضدنا
Sputnik
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اعترفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، بأن تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سبب غضبا شعبيا ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت ليف في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "سأقول بصراحة إن هذا الصراع وهذه الأزمة سببت غضبا شعبيا ضد إسرائيل وضدنا".

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وردا على سؤال حول كيفية تأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على آفاق تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، قالت ليف إن مناقشة هذه القضية توقفت، مضيفة: "أعتقد أن هذه العملية ستكون قابلة للاستئناف في نهاية هذه الأزمة".

وفي وقت سابق، قال موقع "calcalist" العبري في مقال، إن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل يقوي الرئيس السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات.

وذكر الموقع أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تفوقا للرئيس السابق في خمس ولايات رئيسية فاز بها بايدن في عام 2020.

 

 

 

المصدر: تاس

 

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