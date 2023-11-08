الإمارات ترسل 5 طائرات جديدة تحمل تجهيزات للمستشفى الميداني في غزة

أرسلت الإمارات 5 طائرات جديدة تحمل مستلزمات للمستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة ليصل بذلك إجمالي عدد الطائرات إلى 16 طائرة.

وسيتم تفريغ حمولة هذه الطائرات في مدينة العريش المصرية، حيث يتم هناك تجميع كافة التجهيزات والمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة وتشغيل المستشفى الميداني الإماراتي، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

5 طائرات جديدة تحمل تجهيزات للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة المزمع إقامته داخل القطاع ليصل بذلك اجمالي عدد الطائرات 16 طائرة.#وامhttps://t.co/8DUcJV5IOWpic.twitter.com/zVEdokAGPS — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 8, 2023

وسيرت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

المصدر: وام