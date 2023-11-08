الصفدي: حماس فكرة والفكرة لا تنتهي والحديث عما بعد غزة "قفز في الهواء"

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض بلاده الحديث عن مرحلة ما بعد غزة بانتهاء الحرب، معتبرا أن "حماس فكرة، والفكرة لا تنتهي"، منوها بفشل إسرائيل في تسويق سيناريو التهجير.

وقال نائب رئيس الوزراء الصفدي خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء بعدد واسع من الصحفيين والكتاب في ندوة استضافها صالون "أمانة عمّان"، إن ما يطرح من سيناريوهات في هذا السياق "غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل الأردن معها".

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وبيّن الصفدي أن أي حديث استباقي يروج له البعض عن سيناريوهات ما بعد غزة "هو قفز في الهواء"، موضحا "أن كل ذلك لن يناقش إلا بعد وقف الحرب والقتل، كما أن المستقبل يحمل تغييرا للحكومة الإسرائيلية الحالية بلا شك، ناهيك عن أن السلطة الفلسطينية لن تذهب إلى غزة على ظهور دبابات الاحتلال".

رفض الحديث عن "إدارة غزة"

وشدّد الصفدي أن الأردن يشدّد الآن في هذا السياق على وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وأي حديث آخر يتم بعد ذلك، مؤكدا رفض الأردن لأي حديث عن "إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية".

وأضاف: "الأردن ومن ناحية مبدئية ومن ناحية المصالح العليا للشعب الفلسطيني وللمملكة أيضاً يرفض أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، وهذا سيكرس هدف إسرائيل بفصل غزة عن الضفة الغربية ويأخذنا لمسارات خطيرة لا تصب بصالح الشعب الفلسطيني وقضيته".

وأردف أن ما يدعو إليه الأردن ويصر عليه هو "التعامل مع القضية الفلسطينية بسياقها الكامل، فلا حل مجزأ، إنما حل سياسي وسلام شامل وعادل يضمن الحقوق الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة ويحاكي ويعالج جذور الصراع منذ بداياته قبل عقود".

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وتابع الصفدي: "لا حل لغزة ولا استقرار للمنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق الشعب الفلسطيني، ونرفض طروحات إدارة غزّة بقوات عربية أو دولية، ولا يمكن فصل القطاع عن الضفة".

التهجير باتجاه الأردن "إعلان حرب"

وقال: "نعم.. أي تهجير باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنتصدى له بقوة، ولن نقبل بقتل الفلسطينيين بحرمانه من حبة الدواء كما رفضنا قتله بالقنابل".

ما يطرح من سيناريوهات في هذا السياق "غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل الأردن معها

وبين في حديثه أن "السلطة الفلسطينية شريكتنا.. وإسرائيل هي من تضعفها بصورة ممنهجة لضرب حقوق الفلسطينيين".

وخلص وزير خارجية الأردن إلى أن "المشكلة الأساس وسبب تجدد العنف والحروب وعدم الاستقرار هو الاحتلال الإسرائيلي وعدم إنهائه بحل سياسي عادل للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية".

المصدر: عمون