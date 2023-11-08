محمود عباس لرئيسي وزراء أستراليا وهولندا: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية يجب أن تتوقف فورا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال محادثات هاتفية يوم الأربعاء مع أنتوني البانيز رئيس وزراء أستراليا، ومارك روته رئيس الحكومة الهولندية، أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية.

وخلال الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء أستراليا، وأكد عباس أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية يجب أن تتوقف فورا، وأن ما يحدث من جرائم قتل وتدمير للمستشفيات ومراكز للإيواء وتجويع أبناء الشعب هو بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وبسبب عدم إدخال المواد الطبية والأغذية وعدم توفير المياه والكهرباء والوقود.

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وشدد الرئيس الفلسطيني "على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بأسرع وقت، ومنع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس".

وصرح بأنه أمر مرفوض ولن يقبلوا به، محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية ومستوطنيها الإرهابين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأكد عباس ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، كما أكد في السياق على أهمية الإعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح أنه "لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال".

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وقال الرئيس "إننا نحن أصحاب القرار الوطني المستقل، وسياسات وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي التي تحكم تحركاتنا"، مؤكدا أن أي حل يجب أن يكون شاملا في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وبما يشمل الضفة والقدس وقطاع غزة.

أما خلال المكالمة مع رئيس وزراء هولندا، فقد أكد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على أبناء الشعب، والإفراج عن أموال المقاصة كاملة".

وشدد على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات تل أبيب في فصل غزة.

وقدم الرئيس الشكر لرئيس الوزراء الهولندي على المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها هولندا للشعب الفلسطيني وعلى الدور الذي تلعبه هولندا في زيادة المساعدات الإنسانية، وكذلك في لعب دور في السلام المبني على حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.

ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. ومنذ 27 أكتوبر الماضي اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين. وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين حيث أكدت تل أبيب تجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الـ350 جنديا وظابطا، فيما أصيب حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT + "وفا"