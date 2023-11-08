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مراسلة RT: سماع دوي انفجارات في محيط السيدة زينب بريف دمشق (فيديو)

"حماس": كلما تقدم الجيش الإسرائيلي في غزة زادت خسائره وعدد قتلاه

أخبار العالم العربي

Globallookpress
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أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، أنه كلما زاد تقدم الجيش الإسرائيلي وتعمقه في غزة، زادت خسائره وقتلاه.

وأضاف العاروري: "كلام العدو عن استخدام مستشفى الشفاء للإدارة العسكرية كلام سخيف، والعدو معني بتدميرها".

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وتابع العاروري: "فشلت خطط العدو بتهجير أهل غزة إلى مصر وتهجير سكان الشمال إلى الجنوب وفقط 25% منهم غادر من الشمال".

وختم العاروري حديث مخاطبا القيادات الإسرائيلية: "غزة أكبر بكثير منك ومن غيرك، لن تستطيع أن تهزم المقاومة في غزة لا أنت ولا غيرك".

 

 

المصدر: RT

 

 

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