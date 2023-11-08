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العاهل الأردني وغوتيريش يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات للقطاع

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العاهل الأردني وغوتيريش يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات للقطاع
AFP
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في ‌غزة⁩ وفرض هدنة إنسانية.

وأكد العاهل الأردني وغوتيريش أنه على المجتمع الدولي الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى ‌غزة⁩ دون انقطاع.

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وشدد الملك على أهمية دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في تقديم الخدمات الإغاثية في غزة.

ودعا العاهل الأردني إلى مواصلة دعم المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع وتسهيل عملها.

وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، مؤكدا أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

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ومنذ 27 أكتوبر الماضي اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلحة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين حيث أكدت تل أبيب تجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الـ350 جنديا وظابطا، فيما أصيب حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT + بترا

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