مصدر مقرب من "حماس": مفاوضات حول هدنة لـ3 أيام مقابل إطلاق 12 رهينة نصفهم أمريكيون

أعلن مصدر مقرب من حركة "حماس" وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول "هدنة لثلاثة أيام" مقابل إطلاق سراح 12 رهينة "نصفهم أمريكيون".

وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول الهدنة متوقف حاليا على "مدة" الهدنة و"شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق".

وأضاف المصدر أن "قطر تنتظر الرد الإسرائيلي".

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء إنه تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.

ووفق مراسلتنا فقد أفادت الهيئة الرسمية بأنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.

وجاء إعلان الهيئة الإسرائيلية بعد اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.

المصدر: ا ف ب