وسائل إعلام: اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرة إلى وجود اتصالات مكثفة لهذا الغرض.

ولفتت القناة إلى أن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وبموازاة ذلك، تبذل قطر جهودا لإطلاق سراح من 10-15 رهينة تحتجزهم حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة. بحسبما أفادت بذلك وكالة AFP نقلا عن مصدر مطلع.

وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير قد دعا قبل يومين إلى هدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي، إمكانية التوصل إلى "هدنات" في العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "الزعيمان ناقشا إمكانية (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن، (و)لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للرهائن".

إقرأ المزيد

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569 شهيدا و26475 جريحا".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بأنه "تم ارتكاب 1098 مجزرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وقتل 10569 شخصا من بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26475 جريحا".

وبين أن بلاغات المفقودين وصلت إلى 2550 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1350 طفلا. وطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالتواجد داخل المستشفيات لوقف التهديدات الإسرائيلية.

المصدر: القاهرة الإخبارية + RT