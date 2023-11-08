سقوط الكثير من القتلى والجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في بيت لاهيا شمالي غزة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مقتل عدد من المواطنين، الأربعاء، جراء قصف المقاتلات الإسرائيلية لعدة منازل مأهولة بالسكان في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان: "سقط شهداء وجرحى بقصف طائرات الاحتلال عدة منازل في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة".

وذكرت مصادر محلية أن 19 قتيلا سقطوا في حصيلة أولية جراء استهداف منزل عائلة أبو ندى والمنازل المجاورة له بمشروع بيت لاهيا.

كذلك تسبب القصف الإسرائيلي في دمار واسع بالمنطقة التي تم استهدافها.

المصدر: RT