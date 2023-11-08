رئيس وزراء إسرائيلي سابق يحذر من تداعيات سلبية على إسرائيل إذا وافقت على أي هدنة مع "حماس"

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أي وقف لإطلاق النار، داعيا إلى تسريع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال بينيت إن الموافقة على أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لن يؤدي إلا إلى عواقب سلبية.

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وأشار إلى أنه في يناير 1945، طلبت ألمانيا هدنة في الحرب العالمية الثانية، بعد أن وعدت هي وحلفاؤها بعدم إيذاء المدنيين، مؤكدا أنه لو حصلت تلك الهدنة لكانت الحرب استمرت في عامي 1946 و1947".

ووفقا له، فإن أفضل طريقة لإنقاذ الأرواح هي تسريع الأعمال العسكرية، وتدمير "حماس"، وبعد ذلك "سينتهي هذا الكابوس برمته."

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر اسم هتلر في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ففي وقت سابق، قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن الفاشية الإسرائيلية في وحشيتها ضد فلسطين ليست أقل شأنا وربما تفوق فاشية هتلر.

المصدر: فوكس نيوز