مراسلة RT: الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي آخر وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في غزة (صورة)

قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء إن تل أبيب أعلنت عن مقتل جندي إسرائيلي آخر وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وأفادت المراسلة بأن الجندي الذي لقي مصرعه من "كتيبة 931 لواء ناحال".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن الجندي هو الرقيب نوع يوسف عبو 20 عاما، من ديمونا، مشيرا إلى أنه سقط في معركة شمال قطاع غزة.

وأوضح الجيش في بيانه أنه تم إخطار عائلته بمقتله.

وذكر أيضا أن الجنود الأربعة الذين أصيبوا من كتيبة 7107 ومن كتيبة 198 وكتيبة 196، مؤكدا أنهم أصيبوا بجروح خطيرة في معارك مختلفة اليوم الأربعاء في شمال قطاع غزة.

בנוסף, שני לוחמים מגדוד 7107, לוחם מגדוד 198 ולוחם מגדוד 196 נפצעו באורח קשה בקרבות שונים היום בצפון רצועת עזה, משפחותיהם עודכנו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي في المعارك بشمالي قطاع غزة، حيث قال في بيان إن الرائد جوناثان شازور، 22 عاما، قتل في معارك شمالي قطاع غزة الليلة الماضية.

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وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر إلى 34.

هذا، وذكر الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إن عدد الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 351.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT