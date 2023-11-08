لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
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دخلت الحرب بغزة شهرها الثاني. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
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يتبع..