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مراسلنا: قتلى وإصابات بقصف إسرائيلي غرب مدينة غزة وشرقها

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
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دخلت الحرب بغزة شهرها الثاني. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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لحظة بلحظة.. شهر على الحرب في غزة
لحظة بلحظة.. شهر على الحرب في غزة

يتبع..

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