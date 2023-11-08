إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بمنطقة دوفيف بإطلاق نار على الحدود مع لبنان

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة جنديين بمنطقة دوفيف بإطلاق نار على الحدود مع لبنان.

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يأتي ذلك عقب إعلان حزب الله أنه استهدف بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقع فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، ردا على ‏"العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية".

كذلك، أعلن حزب الله اليوم الأربعاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات مؤكدة، فيما تجدد القصف الإسرائيلي، على عدة مناطق على طول الحدود جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT