جندي إسرائيلي يزرع شجرة في غزة ويهديها لقاتل عائلة دوابشة (فيديو)

علق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على فيديو متداول، يظهر فيه جندي وهو يزرع شجرة في قطاع غزة لقاتل أفراد عائلة دوابشة، عميرام بن أوليئيل، مؤكدا أن "سلوكه لا يتفق مع قيم الجيش".

وقال المتحدث إن "سلوك الجندي وكلماته التي تظهر من الوثائق لا تتفق مع أوامر وقيم الجيش الإسرائيلي، المتوقعة من الجنود عند أداء واجباتهم".

وفي الفيديو يظهر الجندي يزرع الشجرة ويهدي هذا العمل "لانتفاضة شعب إسرائيل وإطلاق سراح جميع أسرى صهيون"، بما في ذلك أرييل دانينو، المعتقل إداريا، وعميرام بن أوليئيل، قاتل عائلة دوابشة.

وقال الجندي: "نحن لا ننساك، فأنت جزء من هذا النضال. ولن ننسى أي شخص بقي وراءنا. الجميع سوف يصل إلى النهاية. إسرائيل تحيا".

والأسبوع الماضي، وقع وزير الدفاع يوآف غالانت على مذكرة اعتقال إدارية ضد دانينو، الناشط اليميني المتطرف من موقع كومي أوري الاستيطاني بالقرب من يتسهار، الذي تم اعتقاله لمدة أربعة أشهر.

يذكر أن بن أوليئيل أدين بقتل الزوجين سعد وريهام دوابشة وابنهما علي البالغ من العمر سنة ونصف، بعد أن ألقى في يوليو 2015 زجاجة حارقة أدت إلى احتراق منزلهم في قرية دوما الفلسطينية.

المصدر: ynet