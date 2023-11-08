" القسام" تعلن تدميرها 17 آلية عسكرية إسرائيلية منذ صباح اليوم

أعلنت "كتائب القسام" ارتفاع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرتها القوات الفلسطينية في قطاع غزة إلى 17 آلية، منذ صباح اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.

وأعلنت كتائب "عز الدين القسام" في تصريح مقتضب، اليوم الأربعاء أنها دمرت 16 آلية إسرائيلية في عدة محاور في قطاع غزة اليوم.

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وأضافت أنها دمرت "ثلاث دبابات صهيونية قرب دوار التوام بقذائف الياسين 105".

وتابعت: "دمرنا دبابة صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها".

وأكدت "كتائب القسام" تدميرها "دبابتين صهيونيتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي الياسين 105".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء مقتل جندي خلال المعارك شمال غزة، وجرح ثلاثة آخرين، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه منذ 7 أكتوبر إلى 349.

ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: قدس