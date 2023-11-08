الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة بمعارك شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة بمعارك شمال غزة.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن اللواء (احتياط) يعقوب أوزاري، 28 عاما من كفار شماي، وهو مقاتل مدرع في الكتيبة 52، اللواء 401، قتل في معركة شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى الإجمالي بصفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 349.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنديا من الكتيبة 13، لواء جولاني، وجنديا من الكتيبة 601، اللواء 401، وجنديا من الكتيبة 890، لواء المظليين، أصيبوا بجروح خطرة الليلة الماضية خلال القتال في شمال قطاع غزة.

وتتواصل الاشتباكات في عدد من المحاور شمال قطاع غزة حيث تتوغل القوات الإسرائيلية، مسنودة بالغارات الجوية المكثفة والقصف المدفعي، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية عبر الصواريخ المضادة للدروع وأبرزها "الياسين" والإلتحام المباشر.

ولا تعلن كتائب القسام ولا الفصائل الفلسطينية الأخرى عن حصيلة قتلاها خلال هذه الاشتباكات.

المصدر: RT