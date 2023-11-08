وزارة الصحة في غزة تعلن إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح.

وجاء في البيان: "تمكّنا من إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "نفقد عشرات الحالات الخطيرة والحرجة يوميا نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج الجرحى".

وتابع: "آلاف الجرحى من الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة".

ودخلت الحرب بغزة شهرها الثاني. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: RT