غوتيريش: من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لمن السابق لأوانه الحديث عن إدخال قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة.

وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحف ردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش مع إسرائيل إمكانية نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة: "هذه القضية لا يمكن أن تقررها إلا الدول الأعضاء. لم تتم مناقشة هذا الأمر. وأعتقد أن من السابق لأوانه خوض أية نقاشات من هذا القبيل".

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واندلعت الحرب بين إسرائيل و"حماس" بعد هجوم مباغت شنته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، أدى الى مقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين ـــ بحسب الرواية الإسرائيلية ـــ سقط معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وتمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة في القطاع.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية بريّة لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة القتلى أكثر من عشرة آلاف قتيل نصفهم تقريبا من الأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

المصدر: ريا نوفوستي