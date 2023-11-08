 
مباشر

قصف مدفعي إسرائيلي على وادي هونين في لبنان وإلقاء قنابل مضيئة على الحدود

أخبار العالم العربي

قصف مدفعي إسرائيلي على وادي هونين في لبنان وإلقاء قنابل مضيئة على الحدود
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wdsy

أفاد مراسل RT بأن الجيش الإسرائيلي قصف وادي هونين على الحدود مع لبنان، مع إلقاء قنابل مضيئة.

وأضاف مراسلنا أن: "المدفعية الإسرائيلية قصفت مرتفعات بلدة ياطر وأطراف بلدة مروحين ووادي هونين".

إقرأ المزيد
لبنان.. حزب الله يقصف موقع بياض بليدا الإسرائيلي
لبنان.. حزب الله يقصف موقع بياض بليدا الإسرائيلي

بالإضافة إلى غارة جوية إسرائيلية على أطراف بلدة مروحين وأطراف بلدة بلاط.

وتابع: "تم استهداف منطقة السدانة في القطاع الشرقي بطائرة مسيرة"، مضيفا: "مسيرة إسرائيلية تستهدف بثلاثة صواريخ محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

 

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا