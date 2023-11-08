قصف مدفعي إسرائيلي على وادي هونين في لبنان وإلقاء قنابل مضيئة على الحدود

أفاد مراسل RT بأن الجيش الإسرائيلي قصف وادي هونين على الحدود مع لبنان، مع إلقاء قنابل مضيئة.

وأضاف مراسلنا أن: "المدفعية الإسرائيلية قصفت مرتفعات بلدة ياطر وأطراف بلدة مروحين ووادي هونين".

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بالإضافة إلى غارة جوية إسرائيلية على أطراف بلدة مروحين وأطراف بلدة بلاط.

وتابع: "تم استهداف منطقة السدانة في القطاع الشرقي بطائرة مسيرة"، مضيفا: "مسيرة إسرائيلية تستهدف بثلاثة صواريخ محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT