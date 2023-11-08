شكري يبحث مع غوتيريش الأوضاع في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث اليوم هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأوضاع في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن شكري وغوتيريش بحثا الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق.

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وأشار إلى أن شكري تناول التحركات والاتصالات السياسية المصرية مع الأطراف الدولية للدفع تجاه تحقيق وقف إطلاق النار، مؤكدا على حتمية البناء على الإجماع الدولي الذي تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان حماية المدنيين، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وثمن شكري المواقف المتوازنة التي يتبناها غوتيريش على مسار احتواء تداعيات الأزمة ووضع حد لها، معربا عن التقدير للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة تحت قيادته الحكيمة على صعيد التعامل مع الأزمة الراهنة وتأكيده الدائم على ضرورة التزام الدول بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة على ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في غزة وإقرار وقف إطلاق النار، مثمنا الدور الهام الذي تضطلع به مصر للحد من هذه الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع، فضلا عن دورها المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT