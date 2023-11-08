لبنان.. حزب الله يقصف موقع بياض بليدا الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الأربعاء أنه استهدف بعد ظهر اليوم موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

وأكد الحزب في بيانه أنه تم استهداف الموقع الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

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وفي وقت سابق أعلن حزب الله استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات مؤكدة، فيما تجدد القصف الإسرائيلي على عدة مناطق على طول الحدود جنوب لبنان.

وقال في بيان "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الأربعاء ‌بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".‏

هذا، وذكر مراسل RT أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات راميا وبيت ليف وأطراف اللبونة في القطاع الغربي ‌جنوب لبنان.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدا ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا.

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ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق منذ صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وسائل إعلام