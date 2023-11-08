G7 تعلن مواصلة "دعمها القوي" لأوكرانيا رغم الحرب في غزة

أعلنت اليابان الأربعاء إثر محادثات أجراها في طوكيو وزراء خارجية دول G7 أن المجموعة "متحدة" في مواصلة "دعمها القوي" لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا "حتى في ظل الوضع الدولي الراهن".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها إنه "نتيجة للمناقشات، اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع على أن.. مجموعة السبع ستظل متحدة في موقفها المتمثل بفرض عقوبات صارمة على روسيا وتقديم دعم قوي لأوكرانيا حتى في ظل الوضع الدولي الراهن".

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وأضاف البيان أن الوزراء أكدوا كذلك أنهم سيواصلون فرض "عقوبات صارمة" على موسكو، وتسريع جهود إعادة إعمار أوكرانيا على "المديين المتوسط والطويل"، ومتابعة "العمل نحو عملية سلام".

وتتصاعد مخاوف أوكرانيا من أن يتضاءل دعم حلفائها لها في الوقت الذي فشل فيه هجومها المضاد الذي تشنه منذ يونيو في إحراز نتائج ملموسة وتتزايد احتمالات تحول النزاع الراهن إلى حرب استنزاف طويلة.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا قوله إنه على الرغم من الحرب المستعرة منذ شهر بين إسرائيل وحركة "حماس"، فإن مجموعة السبع حريصة على إبلاغ المجتمع الدولي بأن التزامها بدعم أوكرانيا "لن ينفد أبدا".

وقد أكدت روسيا مرارا قدرتها على التعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولا يزال يعمل على تصعيدها.

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وأشار بيان الخارجية اليابانية إلى أن "وزراء خارجية دول مجموعة السبع يدينون بشدة إطلاق كوريا الشمالية بصورة متكررة صواريخ باليستية وكذلك أيضا عمليات نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وسبق أن نفت روسيا بشكل قاطع المزاعم الغربية بشأن حصولها على ذخيرة من كوريا الشمالية، ووصفت مثل هذه التصريحات بالمزيفة.

المصدر: أ ف ب