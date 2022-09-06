نيبيزيا: لم تحصل روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية

وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، التصريحات بشأن حصول روسيا، على ذخيرة من كوريا الشمالية بأنها مزيفة.

وقال نيبينزيا "لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن بيانات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية، أن روسيا تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية. ووفقا البيانات، يشير هذا إلى أن العقوبات "حدت بشكل خطير من سلاسل التوريد وأجبرت موسكو على اللجوء إلى الدول المارقة للحصول على الإمدادات العسكرية".

واعتبر الخبير الروسي أليكسي فيننكو، الأستاذ المشارك بكلية السياسة العالمية بجامعة "لومونوسوف موسكو" الحكومية، أن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكدا على أن مثل هذه التقارير من الصحافة الأمريكية لا تسبب سوى الضحك ويتم "إطلاقها" من أجل خلق انطباع خاطئ عن دولة روسيا.

المصدر: نوفوستي