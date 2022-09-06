نيبينزيا: دعوة نزع السلاح من محطة زابوروجيه غير جدية

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الدعوة إلى نزع السلاح من محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأنها غير جدية.

وقال نيبينزيا: "هذا ليس خطيرا، إذا نزعنا السلاح فإن الأوكرانيين سيدخلون هناك على الفور نحن نحمي المحطة".

وأضاف "في الحقيقة، المحطة ليست عسكرية، لا توجد معدات، لا يوجد سوى عساكر حراسة المحطة، ولا توجد مدافع، فقط الشاحنات التي تجلب العسكريين".

وتطرق المندوب الروسي، للتصريحات التي لا أساس لها بشأن حصول روسيا على الذخيرة من كوريا الشمالية واصفا إياها بالمزيفة، قائلا: "لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن بيانات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية، أن روسيا تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية. وبحسب البيانات، يشير هذا إلى أن العقوبات "حدت بشكل خطير من سلاسل التوريد وأجبرت موسكو على اللجوء إلى الدول المارقة للحصول على الإمدادات العسكرية".

المصدر: نوفوستي