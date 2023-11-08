مدير الأمن العام اللبناني السابق: إسرائيل تسعى لجر "حزب الله" إلى حرب

قال اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، إن إسرائيل تسعى إلى رفع مستوى التوتر مع "حزب الله" وتريد جره إلى حرب مستفيدة من الدعم الغربي الحالي غير المسبوق.

وأوضح في تصريح يوم الأربعاء، أن "إسرائيل خرقت القرار 1701 و"حزب الله"، موجود على أرض الجنوب بصفته مقاومة شرعية وإذا اعتدت إسرائيل على لبنان بطريقة أكثر عنفا ولم يتدخل الحزب فحينها سألقي اللوم عليه".

المصدر: RT